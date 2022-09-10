КИШИНЕВ, 10 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о существующем риске прекращения газоснабжения, сообщает в субботу телеканал Moldova 1. Власти Молдавии выделят населению компенсации на газ из западных грантов

В октябре прошлого года, когда Кишинев подписал новый договор с "Газпромом", обязательным условием было проведение аудиторской проверки предприятия "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co.

На прошлой неделе, после телефонных переговоров с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга газораспределительной компании "Молдовагаз" перед "Газпромом", он попросил у российской стороны отсрочки.

"Мы (с Миллером) обсудили два важных для "Газпрома" аспекта: своевременная оплата за газ — это то, что мы делаем, и второй элемент — аудит долга. С нашей стороны мы продлили срок проведения аудита до 31 января. Да, это затянулось, но по объективным причинам. Из обсуждений с Миллером я так и не понял, отключат ли они ("Газпром") Молдавию от газа после 1 октября", — сказал Спыну в эфире телеканала Moldova-1.

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что долг предприятия "Молдовагаза" составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает 709 миллионов долларов.

Компания "Молдовагаз" была создана в 1999 году. Её крупнейший акционер- "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% — Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".