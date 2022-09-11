МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена в декабре начать поставки электроэнергии с Хмельницкой АЭС в Польшу. Зеленский рассказал, что украинцев ждет зимой

"Я поручил ускорить реконструкцию линии электропередачи от Хмельницкой АЭС в польский город Жешув… Мы должны завершить эту реконструкцию к 8 декабря и обеспечить Польшу необходимым количеством электроэнергии", — сказал Зеленский в видеообращении.

В начале июня министерство климата и окружающей среды Польши сообщило, что правительство работает над восстановлением электросоединения с Украиной с помощью реконструированной линии Жешув-Хмельницкая АЭС. При этом, стороны намерены реконструировать имеющуюся линию 750 кВт на 400 кВт, так как Польские энергосистемы (PSE) сообщили, что восстановление электросоединения с Украиной с помощью линии электропередачи 750 кВт Жешув-Хмельницкая в нынешнем виде невозможно из-за технических и экологических условий.