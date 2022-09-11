МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн обвинил Соединенные Штаты в давлении на экспертов МАГАТЭ и ООН, которые, даже находясь под обстрелами ВСУ, не смогли сказать, кто обстреливает Запорожскую АЭС, сообщает РИА Новости. Глава МАГАТЭ призвал к прекращению всех обстрелов в районе Запорожской АЭС

"Что касается Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе. Кто обстреливает ее? Вам придется принять на веру, что русские обстреливают сами себя, если вы считаете, что по ней стреляет Россия", — заявил Макговерн, отметив, что эксперты ООН, МАГАТЭ, даже находясь под огнем снарядов, летящих с другого берега Днепра, не могут признать, что их обстреливает Украина, чем создает опасность станции.

По мнению Макговерна, несколько лет назад схожая ситуация наблюдалась в Сирии. Тогда президент страны Башар Асад был обвинен в проведении химических атак, хотя, как подчеркивает аналитик, исследования подтвердили, что эти атаки никогда не имели места, а были постановкой "Белых касок" и других.

"Мы знаем это, а также то, что инспекторы ООН установили этот факт, но назначенные США люди повернули эти выводы вспять", — заключил Макговерн.