МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Инициатива министра экономики, вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека по генеральной проверке систем отопления для экономии энергии может обойтись правительству страны в €10 миллиардов, пишет газета Die Welt. Германия не вернется к зависимости от российского газа, заявил Хабек

Согласно идее Хабека, меры по экономии энергии на отоплении будут реализованы в два этапа. На первом этапе специальная комиссия должна проверить, насколько имеющиеся отопительные приборы соответствуют новым нормам энергопотребления. А на втором приборы, не отвечающие требованиям, должны быть модифицированы для более экономной работы.

По расчетам минэкономики, для проверки и модификации приборов немецкому правительству потребуется в целом около €10 миллиардов. Из этой суммы 8,4 миллиарда намечено в течение двух лет вернуть обратно за счет полученной экономии.