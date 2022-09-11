МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Последний работавший на Запорожской АЭС 6-й энергоблок остановлен, рассказал РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Глава МАГАТЭ призвал к прекращению всех обстрелов в районе Запорожской АЭС

Он отметил, что последние несколько дней единственный работавший энергоблок — шестой — работал на минимальной мощности.

"Ночью он был остановлен, в 3.45. Сейчас электроэнергию не вырабатывает", — добавил Рогов.

Причина остановки энергоблоков Запорожской АЭС связана с возможностью аварийной ситуации вследствие постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов из-за обстрелов высоковольтных линий и энергетической инфраструктуры, объяснил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области.

"Остановка энергоблоков Запорожской АЭС связана с тем, что режим работы реакторов и турбин энергоблоков постоянно вынуждены изменять. Обстрелы станции и линий электропередачи для выдачи мощности станции привели к их повреждению. Соответственно приходится постоянно менять режим работы энергоблоков — это для них крайне вредно", — сказал Рогов.

Он отметил, что на данный момент высоковольтные линии электропередачи со стороны освобожденной территории перебиты прицельными обстрелами украинских войск.

Передача электроэнергии на подконтрольную Киеву территорию прекращена по инициативе украинских властей, констатировал он.

Ранее власти региона проинформировали о том, что из-за постоянных обстрелов станции украинскими войсками рассматривается вариант полной остановки работы АЭС.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.