Французская энергокомпания по ошибке продала свыше 7 ГВт электроэнергии
FT: энергокомпания Франции Electricité de Strasbourg по ошибке продала 7 ГВт электричества
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Французская энергокомпания Electricité de Strasbourg по ошибке продала более 7 ГВт электроэнергии по сделкам за 6 и 7 сентября на 60 миллионов евро, сообщила газета Financial Times.
В результате французский сетевой оператор RTE был вынужден запросить экстренные и оперативные поставки электроэнергии у Великобритании и Испании.
Как пишет Financial Times, в RTE заявили, что во вторник призвали направили соседние страны "подготовиться к экспорту большего количества электроэнергии в оперативном режиме. Национальная электросеть Великобритании и человек, близкий к электросети Испании, подтвердили, что их страны получили предупреждение".
https://1prime.ru/energy/20220912/838080456.html
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