МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Французская энергокомпания Electricité de Strasbourg по ошибке продала более 7 ГВт электроэнергии по сделкам за 6 и 7 сентября на 60 миллионов евро, сообщила газета Financial Times. В ФРГ подсчитали, сколько стоит инициатива Хабека по экономии энергии

В результате французский сетевой оператор RTE был вынужден запросить экстренные и оперативные поставки электроэнергии у Великобритании и Испании.

Как пишет Financial Times, в RTE заявили, что во вторник призвали направили соседние страны "подготовиться к экспорту большего количества электроэнергии в оперативном режиме. Национальная электросеть Великобритании и человек, близкий к электросети Испании, подтвердили, что их страны получили предупреждение".