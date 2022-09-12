МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Жителям Хабаровского края вернули электричество во все дома после тайфуна "Хинамнор", сообщает краевой главк МЧС. Производство электричества в ЕС снизилось из-за нехватки атомной генерации

Сильный ветер ранее повредил ЛЭП и оборвал провода, без света оставались полностью или частично более 40 населенных пунктов.

"По состоянию на утро 12 сентября в Хабаровском крае полностью завершены работы по ремонту электросетей. Энергоснабжение всех населенных пунктов осуществляется в штатном режиме", — говорится в сообщении главка.

По данным спасателей, в регионе в зоне влияния паводка находится шесть муниципальных образований, в которых подтоплены 20 приусадебных, 35 дачных и девять земельных участков, 14 внутрипоселковых и три участка межпоселковых дорог.

Отмечается, что гребень амурского паводка находится у села Мариинское Ульчского района. На большей части реки Амур продолжается стабильное снижение. В Ульчском и Николаевском районах фиксируются колебания уровня и незначительный рост до четырех сантиметров в сутки. Уровень Амура у Хабаровска на утро понедельника составляет 2,71 метра (минус три сантиметра за сутки), при неблагоприятной отметке в 4,5 метра, опасной — шесть. У Комсомольска-на-Амуре — уровень 5,39 метра (минус 14 сантиметров за сутки), при неблагоприятной отметке в 4,5 метра, опасной — 6,5.

"Хинамнор" обрушился на регион с 6 по 8 сентября. Тайфун принес ливни и шквалистый ветер. В Хабаровском крае были повалены деревья, сорваны конструкции. Дождями подтопило придомовые территории, огороды, дороги, зашла вода и в некоторые дома и магазины.