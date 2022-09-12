МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил обращение властей региона к Российской Федерации в случае возникновения энергодефицита. Власти Энергодара рассказали об условии запуска блоков Запорожской АЭС

Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова". При этом электроснабжение региона осуществляется в штатном режиме, перебоев нет.

"Пока проблем с электроснабжением региона у нас нет. Все работает штатно, но в случае возникновения проблем обращение за помощью к России возможно. Сейчас только Россия приходит на помощь жителям освобожденных территорий, больше нам ждать поддержки и понимания неоткуда", — сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, Россия уже пришла на помощь региону после того, как украинская сторона перекрыла поставки газа.

"Сейчас строится газопровод, и скоро мы будем с российским газом", — подчеркнул Рогов.