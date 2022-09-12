Эксперт Карчаа: ядерная опасность с остановкой шестого энергоблока ЗАЭС снижена, но не исключена
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Остановка шестого энергоблока Запорожской АЭС снизила риски ядерной аварии, но не исключила опасность полностью, заявил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее власти Запорожской области информировали об остановке последнего работающего шестого энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов. Причина остановки энергоблоков Запорожской АЭС связана с возможностью аварийной ситуации из-за постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов в связи с обстрелами высоковольтных линий и энергоинфраструктуры, отметили власти.
"Безусловно, остановка шестого энергоблока сняла значительную опасность, но далеко не всю. Если артобстрелы не прекратятся, то есть масса способов спровоцировать ядерную катастрофу. И потом будет все равно – какого она масштаба и чем она вызвана – повреждением реактора или какими-то другими факторами", — сказал он.
По словам советника, атаки украинских войск могут привести к пожару емкостей с турбинным маслом, затем к взрыву емкостей с водородом. Итогом обстрелов может стать повреждение зданий, в которых находятся запасы топлива для реакторов и иные радиоактивные материалы. Защита таких объектов существенно меньшая, чем энергоблоков, отметил Карчаа.
https://1prime.ru/energy/20220912/838085527.html