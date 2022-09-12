МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Остановка шестого энергоблока Запорожской АЭС снизила риски ядерной аварии, но не исключила опасность полностью, заявил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24". Росэнергоатом: экспертам МАГАТЭ на ЗАЭС обеспечили условия безопасности

Ранее власти Запорожской области информировали об остановке последнего работающего шестого энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов. Причина остановки энергоблоков Запорожской АЭС связана с возможностью аварийной ситуации из-за постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов в связи с обстрелами высоковольтных линий и энергоинфраструктуры, отметили власти.

"Безусловно, остановка шестого энергоблока сняла значительную опасность, но далеко не всю. Если артобстрелы не прекратятся, то есть масса способов спровоцировать ядерную катастрофу. И потом будет все равно – какого она масштаба и чем она вызвана – повреждением реактора или какими-то другими факторами", — сказал он.

По словам советника, атаки украинских войск могут привести к пожару емкостей с турбинным маслом, затем к взрыву емкостей с водородом. Итогом обстрелов может стать повреждение зданий, в которых находятся запасы топлива для реакторов и иные радиоактивные материалы. Защита таких объектов существенно меньшая, чем энергоблоков, отметил Карчаа.