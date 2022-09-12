МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. МИД Венгрии призвал Еврокомиссию гарантировать, что атомная энергетика не попадает под санкции и все европейские учреждения соблюдают это положение, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. В Венгрии придумали, как удовлетворить возросший спрос на древесину

"В первом пакете брюссельских санкций было сказано, что ядерная энергетика не подпадает под санкции. Мы призываем Еврокомиссию гарантировать, что все брюссельские учреждения, все национальные органы и все работающие в Европе банки соблюдают это положение", — написал глава венгерского МИД в соцсетях.

По его словам, Будапешт ускорил инвестиции в АЭС "Пакш-2", чтобы новые блоки "как можно скорее способствовали безопасному энергоснабжению страны" и отметил, что посвятит этой теме свое выступление на Конгрессе по ядерной энергетической промышленности Центральной и Восточной Европы.

В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2", пятого корпуса реактора АЭС "Пакш-2" и шесть разрешений на строительство "ядерного острова".

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.