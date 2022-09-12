ЖЕНЕВА, 12 сен — ПРАЙМ. Решение некоторых европейских стран возобновить производство топлива из ископаемых источников для борьбы с энергетическим кризисом вызвало обеспокоенность в ООН. В Венгрии призвали ЕК не включать атомную энергетику в список санкций

"Европа должна перейти на экологически чистую энергию и не должна зацикливаться на ископаемом топливе", — заявил заместитель Верховного комиссара по правам человека ООН Нада Аль-Нашифа.

Он подчеркнул, что политика использования ископаемых энергоресурсов не должна длиться долго, поскольку она наносит вред окружающей среде.

Энергокризис в Европе усугубился после введение санкций в отношении России. Рост цен на сырье и дефицит топливо заставил некоторые страны ЕС пересмотреть свои взгляды на "зеленую" энергетику. Так, новый британский премьер Лиз Трасс заявила, что отменит запрет на добычу газа методом гидроразрыва пласта и будет продвигать фрекинг.

В Германии в августе на фоне нехватки топлива заработала резервная угольная станция.