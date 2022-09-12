В ООН выразили беспокойство из-за энергетической политики европейских стран
В ООН выразили беспокойство из-за намерения стран ЕС вернуться к производству ископаемого топлива
Читать 1prime.ru в
ЖЕНЕВА, 12 сен — ПРАЙМ. Решение некоторых европейских стран возобновить производство топлива из ископаемых источников для борьбы с энергетическим кризисом вызвало обеспокоенность в ООН.
"Европа должна перейти на экологически чистую энергию и не должна зацикливаться на ископаемом топливе", — заявил заместитель Верховного комиссара по правам человека ООН Нада Аль-Нашифа.
Он подчеркнул, что политика использования ископаемых энергоресурсов не должна длиться долго, поскольку она наносит вред окружающей среде.
Энергокризис в Европе усугубился после введение санкций в отношении России. Рост цен на сырье и дефицит топливо заставил некоторые страны ЕС пересмотреть свои взгляды на "зеленую" энергетику. Так, новый британский премьер Лиз Трасс заявила, что отменит запрет на добычу газа методом гидроразрыва пласта и будет продвигать фрекинг.
В Германии в августе на фоне нехватки топлива заработала резервная угольная станция.
https://1prime.ru/energy/20220912/838086078.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.