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2022
https://1prime.ru/energy/20220912/838088412.html
Запорожские власти рассказали об электроснабжении региона через Крым
Энергетика
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Электроснабжение Запорожской области после остановки шестого энергоблока ЗАЭС осуществляется через Крым, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий. "В настоящий момент... ПРАЙМ, 12.09.2022
энергетика, новости, запорожская область, россия, крым, электроснабжение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Электроснабжение Запорожской области после остановки шестого энергоблока ЗАЭС осуществляется через Крым, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"В настоящий момент вся освобожденная от нацизма Запорожская область сегодня питается из Крыма. У нас есть стабильное электричество", — сказал он в эфире "Россия 24".
По словам Балицкого, поставляемой мощности российской электроэнергии должно быть достаточно, в том числе в зимний период.