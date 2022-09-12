МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Электроснабжение Запорожской области после остановки шестого энергоблока ЗАЭС осуществляется через Крым, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий. Запорожские власти рассказали об обеспечении электроснабжения Энергодара

"В настоящий момент вся освобожденная от нацизма Запорожская область сегодня питается из Крыма. У нас есть стабильное электричество", — сказал он в эфире "Россия 24".

По словам Балицкого, поставляемой мощности российской электроэнергии должно быть достаточно, в том числе в зимний период.