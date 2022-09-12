МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. В США опасаются изменения позиции Европы в отношении России и Украины в связи с энергетическим кризисом, передает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. Патрушев: США предоставляют данные Киеву для обстрелов Запорожской АЭС

"Риск (раскола в Европе) реален… граждане в Европе могут восстать против западной стратегии экономической изоляции России", — говорится в сообщении телеканала.

Как отмечали источники, приоритетом для президента США Джо Байдена является недопущение общественных беспорядков и политической нестабильности в Европе. Американские чиновники, отмечает CNN, внимательно следили за антиправительственным митингом в Праге в начале сентября и продолжают наблюдать за ситуацией на континенте.

"Европе будет больно. Посмотрим, насколько суровой будет зима", — добавил источник, подчеркивая, что обстановка в регионе будет зависеть от погодных условий.

По мнению чиновника, ознакомленного с данными западной разведки, запасов газа может будет достаточно, если зима будет теплой. Но, как отмечает источник, ни о чем нельзя говорить наверняка.