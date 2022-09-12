МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника достигла нового исторического ценового максимума, впервые превысив 70 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют итоги торгов. В Германии приостановят закачку газа в крупнейшее подземное хранилище

Цена авиакеросина по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,5%, до 70 135 рублей за тонну.

Бензин марки Аи-92 по итогам торгов подешевел 1,61%, до 42 528 рублей за тонну, Аи-95 — на 2,32%, до 46 191 рубля. Дизельное топливо в понедельник также подешевело — на 0,11%, до 55 715 рублей за тонну.

Биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) выросла на 4,21%, до 18 731 рубля за тонну. Мазут по итогам торгов достиг цены 12 668 рублей, потеряв 3,29%.