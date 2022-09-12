МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника достигла нового исторического ценового максимума, впервые превысив 70 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют итоги торгов.
Цена авиакеросина по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,5%, до 70 135 рублей за тонну.
Бензин марки Аи-92 по итогам торгов подешевел 1,61%, до 42 528 рублей за тонну, Аи-95 — на 2,32%, до 46 191 рубля. Дизельное топливо в понедельник также подешевело — на 0,11%, до 55 715 рублей за тонну.
Биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) выросла на 4,21%, до 18 731 рубля за тонну. Мазут по итогам торгов достиг цены 12 668 рублей, потеряв 3,29%.
https://1prime.ru/energy/20220912/838089736.html
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