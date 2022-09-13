МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Коллегия Еврокомиссии проведет во вторник заседание в Страсбурге, на котором планируется обсудить "срочные меры по энергетике", инициативы по кибербезопасности и свободе СМИ, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер. Еврокомиссия утвердила заморозку выдачи россиянам многократных виз

Планируется, что в среду эти предложения будут представлены в ходе ежегодного обращения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к депутатам Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге.

"Перед ежегодным выступлением главы ЕК в среду в Страсбурге во вторник состоится заседание коллегии Еврокомиссии с амбициозной повесткой", — написал Мамер в Twitter.

Ранее министры энергетики стран Евросоюза поручили Еврокомиссии изучить возможность введения лимита цен на весь импорт газа в ЕС на фоне роста цен на энергию. Кроме того, ЕК должна рассмотреть возможность по скоординированному снижению потребления энергии в странах ЕС, а также использования сверхприбыли энергетических компаний для стабилизации ситуации на рынке.

ЕК планирует рассмотреть еще одно предложение по введению механизма, который позволит Брюсселю быстро и эффективно реагировать на кризисные ситуации на едином европейском рынке.

Что касается инициативы по свободе СМИ, то, как ожидается, Еврокомиссия предложит инструмент, который позволит Брюсселю в лучшей степени контролировать соблюдение норм ЕС в государствах-членах.