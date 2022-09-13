МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Два новых энергоблока АЭС "Пакш" в Венгрии планируется запустить в 2030 году, заявил РИА Новости вице-президент входящего в Росатом АО "АСЭ", директор проекта по сооружению АЭС Александр Мертен. "Росатом" назвал необходимое для Севморпути число судов ледового класса

"Мы ожидаем, что осенью 2023 года можем начать заливку первого бетона, а станция начнет работать в 2030 году", — сказал Мертен.

В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2", пятого корпуса реактора АЭС "Пакш-2" и шесть разрешений на строительство "ядерного острова".

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиардов евро.