МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Почти половина японцев поддерживает идею правительства страны изучить вопрос строительства ядерных реакторов нового поколения, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного телеканалом NHK. Росатом начал земляные работы на стройплощадке АЭС в Венгрии

В опросе, который проводился с 9 по 11 сентября путем обзвона случайно выбранных номеров стационарных и мобильных телефонов, приняли участие 1255 человек.

Так, 48% респондентов заявили, что поддерживают идею разработки ядерных реакторов нового поколения, а 32% выступили против. Еще 20% участников опроса не определились с ответом.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе правительственного заседания по энергетике заявил, что власти намерены предпринять все меры для перезапуска существующих в стране энергоблоков АЭС, а также рассмотрят вопрос о строительстве ядерных реакторов нового поколения на фоне роста цен на энергоносители.

Немногим ранее японская газета "Иомиури" распространила информацию о том, что правительство Японии планирует довести число действующих атомных реакторов в стране до 17, постепенно вводя в эксплуатацию с лета 2023 года еще семь из остановленных энергоблоков АЭС в разных частях страны. В частности, предполагается перезапуск шестого и седьмого энергоблоков АЭС "Касивадзаки-Карива", второго энергоблока АЭС "Онагава", первого и второго блока АЭС "Такахама", второго блока АЭС "Симанэ" и седьмого энергоблока АЭС "Токай-2". Операторы АЭС "Онагава", "Такахама" и "Симанэ" уже получили необходимое одобрение местных администраций и в настоящее время завершают работы по усовершенствованию системы безопасности на станциях.

Кроме того, как ожидается, министерство экономики, торговли и промышленности Японии рассмотрит возможность повышения максимально допустимого срока эксплуатации АЭС. По закону максимальный срок работы реакторов на АЭС ограничен 40 годами, но может быть продлен еще на 20 лет при условии соблюдения всех требований и прохождения проверки.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" атомная энергетика обеспечивала до 30% потребностей Японии. В 2011 году после землетрясения, магнитуда которого составила 9,0, гигантская волна высотой 15 метров обрушилась на АЭС в Фукусиме, вызвав крупнейшую атомную аварию после трагедии в Чернобыле. Во время аварии произошли неоднократные выбросы радиации в воду и атмосферу, до сих пор ряд районов вблизи станции непригодны для проживания. Ликвидация последствий аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.

В настоящее время в Японии действуют 10 энергоблоков, однако выработка электроэнергии обеспечивается лишь пятью из них. Другие пять сейчас проходят дополнительные проверки.

Эксперты не исключают, что проблемы с электроэнергией в зимний период охватят различные регионы страны. Этот отопительный сезон может стать самым сложным для страны с 2012 года, когда после землетрясения и аварии на АЭС "Фукусима-1" были остановлены все атомные электростанции. В качестве причин называют рост цен на сжиженный природный газ, рост опасений относительно стабильности поставок электроэнергии.