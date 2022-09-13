МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. После завершения строительства новых энергоблоков АЭС "Пакш" в Венгрии будет атомная электростанция, которая сможет работать минимум до конца XXI века, заявил РИА Новости вице-президент входящего в "Росатом" АО "АСЭ", директор проекта по сооружению АЭС Александр Мертен. Западные компании готовы сотрудничать с "Росатомом" по АЭС в Венгрии

"Начало сооружения АЭС "Пакш-2" имеет большое значение для Венгрии. В стране будет АЭС, которая будет работать как минимум до конца этого столетия. Эти блоки обеспечат электроэнергию по доступной цене, не оказывая негативного воздействия на окружающую среду. Благодаря тому, что проект ориентирован в том числе на привлечение местных компаний, венгерская промышленность получит новые заказы, появятся новые рабочие места", — сказал Мертен.

Собеседник агентства подчеркнул, что все разрешения для начала строительства новых зданий АЭС "Пакш" уже "получены — в их числе разрешение на укрепление грунтов и сооружение противофильтрационной завесы, которая необходима для дальнейшего безопасного проведения земляных работ и выемки котлована".

Собеседник агентства напомнил, что после выдачи строительной лицензии было получено разрешение на строительство реакторного здания пятого энергоблока АЭС "Пакш" и еще шести зданий так называемого "ядерного острова".

"Реакторное здание является главным зданием энергоблока, которое служит для размещения в нем корпуса реактора, системы охлаждения, парогенераторов, бассейна выдержки отработавшего ядерного топлива и систем, обеспечивающих охлаждение во время эксплуатации, а также сервисных, вспомогательных и контрольных систем. Это еще одна важная веха в жизни проекта", — отметил Мертен.

По его словам, лицензирование в Венгрии — непрерывный процесс.

"Венгерское ведомство по атомной энергии строго контролирует весь ход сооружения новых энергоблоков, предстоит получить еще ряд дополнительных разрешений. Регулятор должен убедиться в безопасности АЭС как в целом, так и в безопасной работе отдельных систем строящихся блоков. Это вполне нормальный процесс, ведь безопасность в атомной энергетике превыше всего", — добавил директор проекта.

Мертен также сообщил, что введение антироссийских санкций и последовавшие за ними логистические и иные трудности не повлияют на строительство станции при условии заинтересованности в его реализации венгерской стороны.

Отмечается, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Еврокомиссию дать гарантии того, что ядерная энергетика не попадает под санкции и все европейские учреждения соблюдают это положение.

В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.