МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Правительство Германии на фоне кризиса планирует выделить помощь поставщикам энергии, предоставив кредитные разрешения на сумму около 67 миллиардов евро, пишет газета Handelsblatt. Росатом назвал сроки запуска новых энергоблоков венгерской АЭС

"Государственный банк KfW будет оказывать больше помощи поставщикам энергии. Для этого будут перераспределены кредитные разрешения на 67 миллиардов евро из фонда помощи в условиях коронавируса", — сообщает издание со ссылкой на источники из правительственных кругов.

Уточняется, что власти разрабатывают антикризисную помощь для компаний на фоне обострения энергетического кризиса.

По данным СМИ, правительство намерено расширить возможности государственного немецкого банка KfW для укрепления рефинансирования банка и предоставления стабилизационной помощи поставщикам энергии.