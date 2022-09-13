МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Чехия, председательствующая в совете стран ЕС, созвала на 30 сентября внеочередное заседание министров энергетики союза для одобрения новых энергомер. Об этом говорится в Twitter председательства со ссылкой на министра промышленности страны Жозефа Сикелы. Еврокомиссия подготовит срочные меры по энергетике, СМИ и кибербезопасности

"30 сентября мы закончим то, что начали на прошлой неделе. Я только что созвал еще один внеочередной энергетический совет для обсуждения предложений Комиссии по борьбе с высокими ценами на энергоносители", — сказано в сообщении.

Ранее Чехия созывала внеочередное заседание министров 9 сентября на фоне роста цен на энергию в союзе.

Еврокомиссия подготовила к ней документ, где обрисовала ряд экстренных и временных мер, которые могут быть примерены в ЕС для смягчения ситуации на рынке энергии. Среди них — введение потолка цен на российский трубопроводный газ, установление обязательной цели по сокращению потребления электричества в пиковые часы.

Кроме того, Еврокомиссия предложила странам обсудить лимит доходов для компаний, которые производят электричество с низкими затратами и получают из-за этого большие прибыли. Сверхдоходы таких фирм могли бы направляться на помощь уязвимым жителям и компаниям ЕС. Также для обсуждения предложены меры поддержки ликвидности энергоснабжающих компаний.

Министры обсудили эти меры и теперь Еврокомиссия должна представить окончательные предложения, не исключено, что это будет сделано во вторник. Министры и Европарламент должны будут обсудить и согласовать их, прежде чем они смогут стать обязательными для всего ЕС.