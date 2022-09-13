КИШИНЕВ, 13 сен — ПРАЙМ. Румыния ищет решения для обеспечения Молдавии необходимыми объемами газа и электроэнергии, заявил румынский премьер Николае Чукэ. В Молдавии изменили формулу расчета внутренних цен на газ

"Премьер-министр Николае-Ионел Чукэ заверил, что Румыния прилагает все усилия для поиска решений по поставке, транзиту и хранению газа, необходимого Молдавии", — сообщила пресс-служба румынского правительства по итогам встречи Чукэ с премьером Молдавии Натальей Гаврилицей.

Как отмечается в сообщении, поставки электроэнергии должны быть обеспечены за счет уже существующей инфраструктуры, а в средне- и долгосрочной перспективе необходимо предусмотреть новые межсетевые линии.

В правительстве Румынии подчеркнули, что Бухарест уже приступил к реализации конкретных проектов, направленных на поддержку Молдавии в области энерго- и газоснабжения.

Молдавия столкнулась с серьезным энергетическим кризисом и ростом цен на топливо. Власти страны планируют сократить потребление газа зимой минимум на 15% и уже вынесли на обсуждение план, предполагающий отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение.

С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключать поставки газа потребителям, не оплатившим квитанции в срок.