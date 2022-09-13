МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Подсветка ряда административных зданий в Париже перестанет работать после 10 часов вечера для экономии энергии, сообщила мэр города Анн Идальго. СМИ: немецкие власти выделят помощь для энергокомпаний

"Нам нужно ускориться. Именно из-за того, что мы сейчас столкнулись с кризисом и значительным увеличением цен на энергию, нам необходимо ускорить экологические и энергетические преобразования в городе", – отметила она.

Как передал телеканал BFMTV, мэр Парижа представила ряд мер по экономии энергии. Так, подсветка Парижской ратуши, башни Сен-Жак, мэрий парижских округов и ряда городских музеев будет выключаться в 10 часов вечера, начиная с 23 сентября. Огни Эйфелевой башни будут гасить в 23:45, с окончанием часов посещения. Фонари на улицах продолжат работать всю ночь в целях безопасности, но их яркость также будет снижена. Также власти города решили понизить температуру в городских учреждениях, кроме детских садов и домов престарелых, до 18 градусов днем и 12 градусов ночью.

Идальго подчеркнула, что все вопросы по энергосбережению обсуждаются "со всеми экономическими акторами".

По ее словам, Парижу необходима поддержка государства с тем, чтобы инвестирование в городские проекты не прекращалось. Она также призвала правительство выключать подсветку административных зданий.

Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на десять процентов, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Власти призвали предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии. Некоторые французские предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже сократили объемы производства и перевели ряд сотрудников на частичную занятость. Также из-за возросших счетов за энергию в метрополии прекратили работу около 30 бассейнов, в том числе крупнейший спортивный комплекс Парижа Pailleron.