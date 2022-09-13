ВАРШАВА, 13 сен — ПРАЙМ. Польша запасла достаточное количества угля для преодоления "суперсуровой зимы", заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Польша не будет заставлять свое население и предприятия экономить газ

"Мы сегодня видим, что на весь отопительный сезон от сентября до апреля законтрактовано угля значительно больше, чем в прошлом году, то есть на суперсуровую зиму", — сказал он.

Польша в апреле текущего года ввела эмбарго на ввоз угля из России в рамках европейских санкций. Запрет действует как для государственных, так и для частных компаний. В результате страна столкнулась с дефицитом этого энергоресурса и резким ростом его стоимости: тонна угля у частных поставщиков подорожала до 640 долларов.