БРЮССЕЛЬ, 13 сен — ПРАЙМ. Представители европейской промышленности призвали власти принять немедленные меры поддержки на фоне высоких цен на энергию, говорится в заявлении представителей энергоёмкой промышленности, распространённом ассоциацией Eurofer. Источник: ЕС продолжает обсуждать вопрос о лимите цен на российский газ

"Мы призываем европейское руководство предоставить промышленности немедленные и четкие меры поддержки, которые могут быть быстро реализованы для обеспечения дальнейшей жизнеспособности операций в Европе", — говорится в нем.

В заявлении указывается то давление, которое рост цен на электроэнергию и газ оказывает на инфляцию и экономику ЕС, угрожая конкурентоспособности европейских компаний. Это уже привело к закрытию заводов или сокращению производства во многих секторах, отмечается в заявлении.

"С каждым днем ​​ситуация ухудшается с потенциальными необратимыми последствиями для инвестиций в Европе", — говорится в документе.

В конце прошлой недели министры энергетики стран Евросоюза на внеочередной встрече обсуждали ряд мер на фоне высокой стоимости энергии. Среди них были лимит цен на импорт газа, снижение потребления электричества в пиковые часы, ограничение прибыли компаний, которые вырабатывают электричество с низкими затратами и получают сверхдоходы из-за его высокой стоимости на рынке.

Окончательных решений не ожидалось и не было принято. Еврокомиссия должна в среду представить более конкретные предложения по энергетическим мерам.

"В этом контексте нам, к сожалению, не хватает чувства срочности в ряде мер, обсуждавшихся на энергетическом совете. Многие из этих мер требуют дальнейшей проработки, сформулированы широко, а порой и расплывчато, неясно их применение в промышленности", — говорится в заявлении.

Ещё одно внеочередное заседание министров для обсуждения предложений ЕК по этой теме созвано на 30 сентября.