АНКАРА, 14 сен — ПРАЙМ. Лидеры балканских стран попросили президента Турции Тайипа Эрдогана обсудить на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным поставки газа в их страны во избежание проблем в зимние месяцы, сообщило в среду издание Haberler.com со ссылкой на выступление министра сельского и лесного хозяйства Вахита Киришчи. В Венгрии считают, что холода заставят ЕС пересмотреть политику санкций

Эрдоган на прошлой неделе осуществил турне по балканским странам. На текущей неделе ожидается участие турецкого лидера в саммите ШОС в Самарканде по приглашению президента РФ Владимира Путина, где, как планируется, лидеры Турции и РФ проведут переговоры.

"Сначала мы посетили Боснию и Герцеговину, затем Сербию, а потом Хорватию. Предложение, высказанное президентами и премьер-министрами всех трех стран, а также министрами на уровне собеседников, было таким: "Пожалуйста, вы будете на Шанхайском саммите на следующей (на текущей) неделе. Пожалуйста, передайте там Путину. У вас хорошие отношения с Ильхамом Алиевым, президентом Азербайджана, пожалуйста, попросите их не сокращать ни наш мазут, ни газ, который они поставляют, в предстоящий зимний период", — приводит издание слова министра.

После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, на протяжении многих десятилетий РФ является надёжным их поставщиком на мировые рынки.