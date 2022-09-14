МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Газовые хранилища Европе могут оказаться пустыми в начале февраля 2023 года, пишет испанская газета La Vanguardia. В Венгрии считают, что холода заставят ЕС пересмотреть политику санкций

По данным издания, расположенных в 18 странах 160 хранилищ с уровнем заполненности почти на 83% хватит для обеспечения лишь 21% годового потребления в государствах, входящих в Евросоюз.

Обычно к концу зимы запасы газа составляют около 20% от максимальной вместимости, что позволяет начать запасы на следующую зиму, не подвергая риску поставки.

Сейчас же перед властями встала сложная задача сделать так, чтобы накопленных к настоящему времени запасов хватило на всю предстоящую зиму. Для этого придется уменьшить потребление топлива и перераспределить излишки газа, пишет издание.

"Можно было бы продержаться и до марта 2023 года, но при условии, что Москва возобновит поставки газа, пусть и в малом объеме", — говорится в публикации.

Эксперты не уверены, удастся ли Европе реализовать цель уменьшить потребление и имеется ли у нее инфраструктура, чтобы распределять ресурсы между нуждающимися в ресурсах странами. "В случае провала могут пошатнуться основы ЕС", — предупреждают они.