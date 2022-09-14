МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Европейские власти рекомендовали странам-членам ЕС в зимний период сократить потребление энергии на пять процентов в пиковые часы, а сверхприбыли энергетических компаний должны пойти на помощь населению. Об этом заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Бизнес призвал власти в ЕС принять меры поддержки из-за цен на энергию

"По электричеству рекомендуется обращать внимание на потребление, что в интересах физических лиц, которые оплачивают счета. Затем есть вопрос управления пиками спроса на электроэнергию: государства-члены будут решать, как сократить потребление за счет финансовых стимулов для граждан и предприятий, за счет уменьшения платежных квитанций. Сокращение составляет 5% и служит тому, чтобы избежать использования энергии из ископаемых источников. Это временная рекомендация, которая используется для того, чтобы провести зиму", — сказал он, отметив наличие в Европе достаточных запасов энергии для зимовки.

По словам Бретона, Евросоюз не смог прекратить поставки российского газа из-за зависимости от них ряда стран и сейчас считает необходимым диверсифицировать источники получения энергии и вводить меры для управления ценами.

"Энергетические компании в этот период пользовались эффектом домино с искусственными прибылями, не соответствующими обычной экономической деятельности. Таким образом, первое, что нужно сделать, это помочь государствам-членам перераспределить эти деньги между домашними хозяйствами и предприятиями, в частности, между малыми и средними, у которых очень высокие производственные затраты, чтобы те не остановили производство будучи более не конкурентоспособными", — заявил еврокомиссар.

Говоря о предложении ввести потолок цен на поставки газа в Европу, Бретон подчеркнул, что странам ЕС необходимо еще несколько дней для обсуждения с учетом специфики каждой из них.

"Это сложный вопрос, в экономике установление потолка цены не всегда срабатывало. На рассмотрении находятся другие решения. Ограничение цен на российский газ не имеет особого смысла, потому что нам почти удалось больше не зависеть от Москвы, но мы это сможем. Кроме того, существует ограничение на весь метан, импортируемый по трубопроводу, но необходимо понять готовность стран Южной и Северной Европы, таких как Норвегия. Наконец, есть потолок еще и на сжиженный газ, но мы его импортируем много и рынок не следует дестабилизировать", — сказал Бретон.