МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Европе предстоит пройти самые трудные испытания этой зимой, хотя самым критичным для региона станет вовсе не следующий, а 2024 год, предупреждает турецкое издание Sabah. Эксперт оценил вероятность ослабления европейских санкций из-за холодов

"Если до 2024 года не будут задействованы новые решения, то он год на самом деле может стать временем не просто кризиса, а настоящего "кошмара" для Европы", — пишет обозреватель.

Для Еврокомиссии самым приоритетным вопросом остается скорейшее внедрение регулирования рынка энергетики: необходимо устранить сильную взаимосвязь между ценами на природный газ и ценами на электроэнергию. Заявления, которые, ожидают услышать от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, могут повлечь за собой конкретные шаги в решении этой проблемы, считает издание.

Самое засушливое за последние пять лет лето стало для Европы еще одним ударом: уже существующий энергокризис только усугубился.

Первым ударом для Европы стал очень низкий уровень использования французской атомной энергии: крупнейшая госкомпания страны "EDF" снизила свой прогноз мощностей использования атомной энергии на 2023 год до 300-330 ТВт·ч. Показатели 2022 года также не радуют. Вторым вопросом стал крайне низкий гидрозапас на гидроэлектростанциях. Не стоит скидывать со счетов сбои в логистике.

"Добавьте к этому снижение мощностей из-за закрытия тепловых, газовых и атомных электростанций в Европе в связи с окончанием их экономического и технического срока службы. Таким образом, Европа была застигнута врасплох энергетическим кризисом в очень трудных условиях", — обращает внимание издание.

По этой причине Европа, чтобы избежать в 2024 году нового витка кризиса, способного остановить всю повседневную жизнь на континенте, будет фактически вести гонку со временем, полагаясь в том числе на СПГ от всех возможных стран-поставщиков, прежде всего США, для чего необходимо быстро построить огромное количество терминалов по приемке сжиженного газа.