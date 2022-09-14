МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Власти Европейского Союза рекомендовали странам снизить потребление электроэнергии этой зимой на пять процентов в пиковые часы и направить избыточную прибыль энергетических компаний на помощь населению. Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Глава Еврокомиссии исключила смягчение антироссийских санкций

"По электричеству рекомендуется обращать внимание на потребление, что в интересах физических лиц, которые оплачивают счета", — сказал он в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera.

Чиновник уточнил, что страны будут сами решать, как именно сокращать потребление в периоды повышенного спроса. В качестве мер могут использоваться финансовые стимулы или уменьшение счетов. Снижение потребления на пять процентов позволит избежать возвращения к ископаемому топливу, отметил он.

Вторая рекомендация касается сверхприбылей энергетический компаний. По словам Бретона, предприятия воспользовались "эффектом домино", поэтому их доходы не соответствуют обычной экономической деятельности. Европа откажется от лимита цен на российский газ, сообщили СМИ

"Таким образом, первое, что нужно сделать, это помочь государствам-членам перераспределить эти деньги между домашними хозяйствами и предприятиями, в частности, между малыми и средними, у которых очень высокие производственные затраты, чтобы те не остановили производство будучи более не конкурентоспособными", — заявил чиновник.

Что касается потолка цен на газ из России, странам ЕС нужно еще время, чтобы обсудить этот вопрос с учетом положения каждого отдельного государства, отметил Бретон. Он подчеркнул, что Евросоюз не смог отказаться от закупок российского топлива из-за зависимости от него некоторых стран, поэтому сейчас необходимо диверсифицировать источники энергии и вводить меры для управления ценами.

"Ограничение цен на российский газ не имеет особого смысла, потому что нам почти удалось больше не зависеть от Москвы, но мы это сможем", — добавил еврокомиссар.

По словам Бретона, Европа накопила достаточно топлива для того, чтобы пережить эту зиму.