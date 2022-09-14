МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил в среду, что сейчас Украина экспортирует в соседние страны — Польшу, Молдавию, Румынию и Словакию — более 600 МВт электроэнергии. Еврокомиссия желает видеть рост торговли электричеством между ЕС и Украиной

Ранее на заседании региональной группы Континентальная Европа ENTSO-E операторы системы передачи (ОСП) континентальной Европы приняли решение об увеличении экспорта электроэнергии с Украины в Европейский союз до 300 МВт.

"Украина продолжает экспортировать достаточно значительные объемы электроэнергии. Это более 600 МВт мощности, которая экспортируется практически равным графиком в Молдову, Польшу, Румынию и Словакию", – заявил Кудрицкий на брифинге.

По его словам, Украина сейчас ведет переговоры с европейцами о расширении объемов экспорта электроэнергии в ЕС, в частности, уже на следующую зиму. "Мы активно пытаемся продвигать идею того, что экспорт электроэнергии с Украины – это не только финансовая поддержка для Украины, украинского ВВП, это экспортная и валютная выручка, это также и фактор безопасности Европы", – сообщил он.