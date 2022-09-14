МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. В течение двух недель все министерства Румынии должны принять меры по замене неэффективных осветительных приборов в госучреждениях, заявил премьер-министр страны Николае Чукэ. Во Франции не исключили отключение электричества зимой

"Я прошу, чтобы эти возможности материализовались в мерах на уровне каждого министерства, которые будут представлены на заседании правительства в течение двух недель. Я хочу, чтобы этот план был представлен на уровне правительства и чтобы каждое министерство могло принять свои меры", — распорядился он на заседании правительства.

Премьер выразил надежду, что Румыния сможет стать примером в плане сокращения энергии на уровне государственных учреждений.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что европейские власти рекомендуют странам в зимний период сократить потребление энергии на пять процентов в пиковые часы, а сверхприбыли энергетических компаний должны пойти на помощь населению. Министр энергетики Румынии Вирджил Попеску отметил, что для этого госучреждения могут заменить неэффективные осветительные приборы, что позволит существенно сэкономить.