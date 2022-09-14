МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Правительство Дании планирует ограничить цены на электричество, газ и отопление для поддержки населения на фоне энергокризиса, сообщил датский телеканал TV2. Власти ЕС рекомендовали изымать сверхприбыли энергетических компаний

"Но мы не можем просто стоять и смотреть на то, что есть датчане, которые этой зимой не смогут позволить себе электричество или отопление", — передает канал слова премьер-министра страны Метте Фредериксена.

Как уточняется, мера поддержки будет направлена в первую очередь на граждан с низким уровнем доходов. Она позволит потребителям оплачивать услуги по ценам осени прошлого года. Остальную часть квитанций можно будет оплатить позже, в том числе взяв рассрочку на несколько лет.

Согласно подсчетам, инициатива обойдется датскому правительству в 45 миллиардов датских крон (более шести миллиардов долларов). СМИ: Финляндия сократила потребление газа и установила рекорд

Западные страны ввели жесткие ограничительные меры в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Санкции затронули в том числе сферу энергетики. На этом фоне Европа столкнулась с усилением энергокризиса, ростом цен на топливо и дефицитом сырья.

Ранее госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что ЕС может осенью пересмотреть свою санкционную политику на фоне холодов и подорожания топлива.