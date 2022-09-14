МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила странам ЕС собирать прибыли нефтегазовых компаний, которые в 2022 году превысили рост в 20% по сравнению с предыдущими тремя годами, следует из релиза органа. ЕК заявила о необходимости стратегических резервов редкоземельных металлов

"Комиссия также предлагает временный взнос солидарности на сверхприбыль, полученную от деятельности в нефтяном, газовом, угольном и нефтеперерабатывающем секторах", — сказано в сообщении.

В ЕК уточнили, что сборы коснутся компаний, чья прибыль в 2022 году "превышает 20-процентное увеличение по сравнению со средней прибылью за предыдущие три года". Средства будут взиматься странами-членами Евросоюза и перенаправляться на уязвимым потребителям энергии.

Этот взнос "может принести около 25 миллиардов евро государственных доходов" от сверхприбылей соответствующих компаний за 2022 фискальный год", пишет Еврокомиссия.

В релизе отметили, что орган также предложил ввести "временный лимит на доходы "инфрамаржинальных" производителей электроэнергии, а именно технологий с более низкими затратами, таких как возобновляемые источники энергии, атомная энергия и бурый уголь".

По данным Еврокомиссии, страны-члены смогут собрать на годовой основе до 117 миллиардов евро.