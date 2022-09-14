ПАРИЖ, 14 сен — ПРАЙМ. Прогнозируемая рыночная цена электричества в Европе в 2023 году будет в 10 раз выше, чем два года назад, а цена на газ будет в 5 раз превышать его стоимость в 2021 году, заявила премьер-министр страны Элизабет Борн на пресс-конференции в среду. Еврокомиссия отказалась от идеи установить лимит цен на российский газ

"Цены на энергоносители растут. Что касается газа, рынок установил цену на 2023 в 5 раз превышающую цену 2021 года. Что касается электричества, прогнозируемая цена на рынке в 2023 в 10 раз превосходит цену 2021 года", — отметила премьер.

Ранее французские СМИ сообщали, что оптовая цена электроэнергии во Франции достигнет в 2023 году рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1 тысячу евро за мегаватт-час — на 1000% больше, чем годом ранее.

Премьер-министр в среду объявила о новых шагах правительства по борьбе с ростом цен на газ и электричество после того, как закончат действовать принятые в этом году меры по сохранению роста цен на уровне 4% до конца декабря 2022.

Так, правительство Франции обязалось сохранить рост цен на газ и электричество на уровне 15% в 2023 году.