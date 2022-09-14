ДОХА, 14 сен — ПРАЙМ. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани считает, что западные страны не должны без разбора вводить санкции в энергетическом секторе против России, поскольку они осложняют ситуацию для всего мира. Во Франции предсказали десятикратный рост цен на электричество в Европе

"Мы должны осторожно относиться к введению санкций, которые осложняют ситуацию для всего мира… Мы все видим проблемы, вызванные отсутствием энергопоставок на европейском континенте сегодня. Мы все страдаем от того статус-кво, которое сложилось в энергетической и продовольственной сферах", — сказал Аль Тани в интервью французскому журналу Le Point.

Также он отметил, что занимающий третье место в мире по добыче природного газа Катар не сможет полностью заменить российский газ на европейском рынке.

"Мы хотим помочь европейским странам и будем поставлять им газ в последующие годы, но те, кто думают, что мы сможем заменить российский газ ошибаются, потому что это важный источник на мировом рынке", — сказал катарский правитель.

По его словам, конфликт на территории Европы беспрецедентно осложнил ситуацию с поставками энергоносителей, но проблема существовала и до этого.