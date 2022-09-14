Эмир Катара призвал к осторожности при санкциях против российских ресурсов
Эмир Катара призвал Запад к осторожности при санкциях против энергетического сектора России
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ДОХА, 14 сен — ПРАЙМ. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани считает, что западные страны не должны без разбора вводить санкции в энергетическом секторе против России, поскольку они осложняют ситуацию для всего мира.
"Мы должны осторожно относиться к введению санкций, которые осложняют ситуацию для всего мира… Мы все видим проблемы, вызванные отсутствием энергопоставок на европейском континенте сегодня. Мы все страдаем от того статус-кво, которое сложилось в энергетической и продовольственной сферах", — сказал Аль Тани в интервью французскому журналу Le Point.
Также он отметил, что занимающий третье место в мире по добыче природного газа Катар не сможет полностью заменить российский газ на европейском рынке.
"Мы хотим помочь европейским странам и будем поставлять им газ в последующие годы, но те, кто думают, что мы сможем заменить российский газ ошибаются, потому что это важный источник на мировом рынке", — сказал катарский правитель.
По его словам, конфликт на территории Европы беспрецедентно осложнил ситуацию с поставками энергоносителей, но проблема существовала и до этого.
https://1prime.ru/energy/20220914/838116642.html
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