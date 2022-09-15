ТОКИО, 15 сен — ПРАЙМ. Япония в августе нарастила импорт сниженного природного газа (СПГ) из России на 211,2% по сравнению с августом 2021 года, вместе с этим объем импорта нефти за аналогичный период в годовом выражении сократился на 20,3%.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная японским министерством финансов.

Кроме этого, импорт угля в августе текущего года снизился на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Импорт руды, напротив, вырос за отчетный период на 44,9%.