В ФРГ спрогнозировали сотни смертей и хаос при отключении света
В Германиии спрогнозировали сотни смертей, грабежи и хаос при отключении света
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. В случае полного отключения электроэнергии в отдельно взятом районе Германии можно в течение первых 96 часов ожидать свыше 400 погибших, волну грабежей и хаос, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Такой вариант был спрогнозирован в районе Райнгау-Таунус в федеральной земле Гессен. По прогнозам, спустя два часа после блэкаута перестанет работать большинство охранных и пожарных сигнализаций, а спустя восемь часов отключатся средства связи аварийно-спасательных служб.
Еще через 24 часа прекратят работу первые очистные сооружения, а незадолго до этого начнется массовый падеж скота.
Если энергии не будет четыре и больше суток, то в районе начнутся грабежи и пожары, общий ущерб от которых составит почти 200 миллионов евро.
Перестанут работать стационарные телефоны, отключится интернет, мобильная связь и цифровое радио. На АЗС закончится бензин, невозможно будет совершать электронные платежи.
https://1prime.ru/energy/20220915/838117311.html
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