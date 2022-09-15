Путин и Эрдоган обсудят оплату российского газа в нацвалютах
Лидеры России и Турции обсудят в Самарканде газовый вопрос и оплату в нацвалютах, сообщил источник
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АНКАРА, 15 сен — ПРАЙМ. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Самарканде в четверг поставки российского газа, в частности, детали частичной оплаты в рублях и лире, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Лидеры России и Турции договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию, сообщил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявлял, что принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, Анкара обсуждает с Москвой возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах.
"Да, газовый вопрос, в частности, детали соглашения об оплате в национальных валютах будет на повестке", — сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности обсуждения лидерами вопросов поставок российского газа в Турцию.
По словам источника, в поставках российского газа в Турцию проблем нет.
https://1prime.ru/energy/20220915/838117468.html
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