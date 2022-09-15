АНКАРА, 15 сен — ПРАЙМ. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Самарканде в четверг поставки российского газа, в частности, детали частичной оплаты в рублях и лире, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Туроператоры сообщили, что в Турции продолжают принимать карты "Мир"

Лидеры России и Турции договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию, сообщил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявлял, что принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, Анкара обсуждает с Москвой возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах.

"Да, газовый вопрос, в частности, детали соглашения об оплате в национальных валютах будет на повестке", — сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности обсуждения лидерами вопросов поставок российского газа в Турцию.

По словам источника, в поставках российского газа в Турцию проблем нет.