МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Малотоннажный СПГ-завод "Газпрома" на Сахалине мощностью более 50 миллионов тон сжиженного газа в год может быть введен в эксплуатацию в 2024 году, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Минэнерго Сахалинской области. Япония в августе нарастила импорт СПГ из России на 211%

Уточняется, что проектирование СПГ-завода должно завершиться в четвертом квартале 2022 года, ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на четвертый квартал 2023 года. Источником газа для производства СПГ будут ресурсы проекта "Сахалин-2". Газ будет поставляться в танк-контейнерах через морской порт Корсаков в морские терминалы Курильск, Северо-Курильск, Малокурильск и Южно-Курильск. Основной объем выпускаемого газа пойдет на обеспечение Курильских островов.

Кроме того, в четвертом квартале 2022 года должно быть завершено и проектирование системы приема, хранения и регазификации СПГ на островах Итуруп (Курильск) и Кунашир (Южно-Курильск), ввод инфраструктуры в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2023 года. Проектирование аналогичных систем на островах Парамушир (Северо-Курильск) и Шикотан (Малокурильское) намечено на третий квартал 2023 года, ввод планируется в третьем квартале 2025 года. Стоимость проекта не уточняется. Представитель "Газпрома" отказался от комментариев.

Ранее, 8 сентября, в рамках Восточного экономического форума правительство Сахалинской области заключило соглашение с "Газпромом" по строительству на острове завода сжиженного природного газа, сообщал глава региона Валерий Лимаренко. При этом он отмечал, что в планах до конца 2025 года полностью газифицировать Сахалин и Курилы.

Однако источник газеты в правительстве Сахалинской области не уверен, что завод удастся запустить уже в 2023 году. "Еще даже не разработана проектная документация", — сказал он, уточнив, что мощность завода была уменьшена, поскольку изначально речь шла о выпуске 60 тысяч тонн СПГ в год. Депутат Сахалинской областной думы Светлана Иванова считает наиболее реалистичным запуск завода в 2024 году.