БЕЛГРАД, 15 сен — ПРАЙМ. Сербию и Европу ожидает самая сложная зима со времен Второй мировой войны, заявил сербский президент Александр Вучич в ходе специального заседания парламента. Торговые сети в Венгрии решили отключать все лишнее на ночь ради экономии

"Хочу, чтобы люди знали, что следующие 6,5 месяцев — до 31 марта — будут самыми тяжелыми для всей Европы после Второй мировой войны", — сказал он.

Вучич подчеркнул, что ближайший год станет одним из самых напряженных для сербского народа с 1945 года. По его словам, запасов газа, накопленных в сербских и венгерских хранилищах к началу отопительного сезона, хватит на два месяца.

Кроме того, политик в ходе своего выступления заявил, что Сербия "никоим образом" не признает независимость самопровозглашенной республики Косово. Дания введет потолок цен на электричество и газ

Западные страны ввели жесткие ограничительные меры в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Санкции затронули в том числе сферу энергетики. На этом фоне Европа столкнулась с усилением энергокризиса, ростом цен на топливо и дефицитом сырья.

Ранее госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что ЕС может осенью пересмотреть свою санкционную политику на фоне холодов и подорожания топлива.