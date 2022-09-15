Вучич предупредил Европу о самой тяжелой с 1945 года зиме
Президент Сербии Вучич заявил, что Европу ожидает самая тяжелая зима с 1945 года
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БЕЛГРАД, 15 сен — ПРАЙМ. Сербию и Европу ожидает самая сложная зима со времен Второй мировой войны, заявил сербский президент Александр Вучич в ходе специального заседания парламента.
"Хочу, чтобы люди знали, что следующие 6,5 месяцев — до 31 марта — будут самыми тяжелыми для всей Европы после Второй мировой войны", — сказал он.
Вучич подчеркнул, что ближайший год станет одним из самых напряженных для сербского народа с 1945 года. По его словам, запасов газа, накопленных в сербских и венгерских хранилищах к началу отопительного сезона, хватит на два месяца.
Кроме того, политик в ходе своего выступления заявил, что Сербия "никоим образом" не признает независимость самопровозглашенной республики Косово.
Западные страны ввели жесткие ограничительные меры в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Санкции затронули в том числе сферу энергетики. На этом фоне Европа столкнулась с усилением энергокризиса, ростом цен на топливо и дефицитом сырья.
Ранее госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что ЕС может осенью пересмотреть свою санкционную политику на фоне холодов и подорожания топлива.
https://1prime.ru/energy/20220915/838118069.html
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