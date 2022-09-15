МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Газпромбанк и работающая в области водородной энергетики "ИнЭнерджи" планируют реализовать совместный проект по масштабированию российского производства топливных элементов и накопителей энергии нового поколения, кредитная организация уже предоставила компании финансирование, сообщили в банке. СМИ сообщили о давлении США на турецкие банки из-за работы с системой "Мир"

"Газпромбанк в рамках реализации стратегии по развитию водородных технологий объявляет о сотрудничестве с "ИнЭнерджи", участником рынка Национальной технологической инициативы EnergyNet. Партнеры планируют совместно реализовать проект по масштабированию отечественного производства топливных элементов и накопителей энергии нового поколения", — отметили в пресс-службе Газпромбанка.

Отмечается, что организация на первом этапе предоставила "ИнЭнерджи" финансирование, которое будет направлено на переход от научной и инжиниринговой стадии к производственной. Стороны, используя российский рынок в качестве стартового, намерены в дальнейшем выйти на глобальные рынки с уникальными технологиями и продукцией.

"Банк готов стать опорой для развития водородной отрасли в России, поддерживая инновационные проекты и разработки в этой области. В свою очередь промышленные активы группы Газпромбанка обладают уникальными компетенциями и передовыми разработками, используют лучшие проверенные подходы и инструменты, что позволяет им выступать локомотивом перехода к новой значимой фазе внедрения и использования водорода, обеспечивая развитие всей системы в целом", – отметил зампредправления Газпромбанка Тигран Хачатуров.