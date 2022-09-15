МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Поставки газа по "Силе Сибири" в сентябре регулярно идут сверх суточных контрактных количеств, 10 сентября установлен исторический рекорд суточного объема экспорта, сообщил "Газпром". Новак рассказал о встрече Путина и премьера Пакистана

"Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC", — говорится в Telegram-канале компании.

"Отметим, что в сентябре поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств. 10 сентября был установлен новый исторический рекорд суточного объема экспорта", — также сообщает "Газпром".

Первые трубопроводные поставки газа в Китай — по газопроводу "Сила Сибири" — начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза — до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году.

"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт — на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом российского газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию — газопровода "Союз Восток" — экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.