Новак рассказал о встрече Путина и премьера Пакистана
Новак заявил, что Путин и премьер Пакистана Шариф обсудили строительство газопровода
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудили темы экономического сотрудничества, в том числе в энергетике, в частности, строительство газопровода, а также поручили проработать вопрос, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Обсуждали строительство газопровода Россия-Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан. Безусловно, с учетом гарантий безопасности. И такие поручения президенты дали различным ведомствам — проработать вопросы строительства такого газопровода", — отметил он.
Зампредседателя российского правительства добавил, что Россия проработает возможность поставок СПГ в Пакистан.
https://1prime.ru/energy/20220915/838123964.html
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