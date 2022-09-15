МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудили темы экономического сотрудничества, в том числе в энергетике, в частности, строительство газопровода, а также поручили проработать вопрос, сообщил вице-премьер Александр Новак. Новак прокомментировал обсуждение "потолка" цен на газ

"Обсуждали строительство газопровода Россия-Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан. Безусловно, с учетом гарантий безопасности. И такие поручения президенты дали различным ведомствам — проработать вопросы строительства такого газопровода", — отметил он.

Зампредседателя российского правительства добавил, что Россия проработает возможность поставок СПГ в Пакистан.