ВАРШАВА, 15 сен — ПРАЙМ. Правительство Польши хочет заморозить цены на электрическую энергию для экономных граждан, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Министр климата Польши рассказала, что снизила температуру в своем доме

"В отношении электрической энергии мы хотим ввести… замораживание цен на уровне 2022 года", — сказал Моравецкий. Он уточнил, что цены заморозят "до определенного уровня потребления электричества".

"Мы хотим еще ввести механизм дополнительной премии за экономию. И это будет такая целая система, целый пакет, целью которого будет снижение потребления энергии, а одновременно смягчение повышения цен для всего польского общества", — добавил он.

Ранее Польша отказалась от поставок российского угля. В свою очередь "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Все это спровоцировало резкий рост цен на энергоносители и электроэнергию.

Глава польского правительства уточнил, что "для тех, кто потребляет электричество до 2 тысяч киловатт-часов в год", нововведение "будет означать замораживание" цен.