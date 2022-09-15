БРЮССЕЛЬ, 15 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) ожидает, что министры энергетики стран Евросоюза на внеочередной встрече 30 сентября одобрят новые меры в ответ на высокие цены на энергию, заявил пресс-секретарь ЕК Тим Макфи на брифинге. ЕК предложила забирать сверхприбыли нефтегазовых компаний

"Это наша надежда, наше ожидание", — сказал он на вопрос о возможности появления ясности, согласования предложений ЕК по энергомерам, представленным на текущей неделе.

"Было явное желание на предыдущей встрече (министров — ред.), которая прошла на прошлой неделе, чтобы Еврокомиссия быстро представила предложения. Была созвана эта встреча (министров на 30 сентября — ред.) Председательство отметило, что оно хотело бы завершить работу", — добавил Макфи.

Его коллега Дана Спинан на той же пресс-конференции отметила, что предложения Еврокомиссии по экономии газа были согласованы странами ЕС летом за весьма короткий срок.

Чешское председательство в Совете стран ЕС в конце августа созвало внеочередное заседание министров энергетики союза на 9 сентября на фоне высоких цен на энергию. Еврокомиссия к этой встрече подготовила документ, в котором обрисовала ряд мер для облегчения ситуации для потребителей и компаний. Министры обсудили их и 14 сентября Еврокомиссия представила официальные предложения по этим мерам. Чешское председательство созвало ещё одну внеочередную встречу министров на 30 сентября.

Среди официально предложенных ЕК мер есть временный лимит доходов компаний, которые производят электроэнергию с низкими затратами (работая на возобновляемых источниках, атоме, буром угле). Все что свыше установленного лимита, может переправляться странами ЕС на поддержку потребителей. Также ЕК предложила ввести временный сбор сверхприбыли компаний, полученной от деятельности в нефтяном, газовом, угольном и нефтеперерабатывающем секторах. Эти средства также могли бы пойти на помощь потребителям в ЕС, в том числе, энергоёмким предприятиям.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает установить обязательную цель по снижению потребления электроэнергии в Евросоюзе минимум на 5% в часы ее пиковой стоимости. Также ЕК рекомендует снизить общий спрос на электроэнергию в государствах ЕС минимум на 10% до 31 марта 2023 года.