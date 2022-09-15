БЕРЛИН, 15 сен — ПРАЙМ. Газохранилища в Германии заполнены на 88,72%, заявило в четверг Федеральное сетевое агентство ФРГ. Немцы потребовали от властей запустить "Северный поток — 2"

"Общий уровень хранения в Германии составляет 88,72%. Уровень газа в хранилище в Редене составляет 74,63%", — сообщается в ежедневном отчёте регулятора. Так, за последние сутки общий уровень заполнения газохранилищ страны вырос на 0,23%. В Редене показатель не изменился, в связи с тем, что с 12 по 24 сентября там провозится плановое техническое обслуживание, в ходе которого не производится ни закачки, ни изъятия газа.

Обстановка остается напряженной, нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации, добавляет регулятор. Однако на данный момент поставки газа в Германию стабильны.

В то же время поставки из России остаются ограниченными. "Северный поток" 3 сентября не вышел из трехдневного планового ремонта, как ожидалось ранее. В "Газпроме" это объяснили выявленными неисправностями на единственном работавшем ГПА КС "Портовая".

Кроме того, по данным регулятора, в сентябре в европейской газовой инфраструктуре, в том числе в Бельгии и Норвегии, будут проводиться масштабные ремонтные работы.

"По оценке Федерального сетевого агентства (основанной, в том числе, на информации от участников рынка), работы по техническому обслуживанию не имеют отношения к безопасности поставок в Германии. Потенциальное, временное снижение импортных и экспортных потоков, связанное с проведением ремонтных работ, частично компенсируется непосредственно из других источников", — уточнил регулятор.

Ранее Германия приняла законодательные поправки, обязывающие операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%.