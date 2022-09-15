БЕРЛИН, 15 сен — ПРАЙМ. Минэкономики Германии хочет отсрочить до 31 октября выплату поддержки импортёрам газа, источником для которой станут средства из газового сбора с потребителей, сообщает немецкое информагентство dpa. В Германии рассказали о росте уровня запасов газа в хранилищах

"Министр экономики (ФРГ) Роберт Хабек хочет выиграть больше времени в дебатах о спорном газовом сборе. Первые выплаты по счетам планируется перенести на конец октября", — сообщило агентство со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект Министерства экономики ФРГ.

Уточняется, что согласно проекту, платежи по счетам за октябрь и ноябрь 2022 года не должны подлежать оплате до 31 октября 2022 года. Тогда как в соответствии с текущей правовой ситуацией, авансовые платежи могли бы быть сделаны уже в сентябре.

Минэкономики ФРГ ранее сообщило, что стремится ограничить круг компаний, имеющих право на участие в программе поддержки — с тем, чтобы помощь получали только те предприятия, которые действительно в ней нуждаются.

В Германии для поддержки газовых импортеров с 1 октября текущего года до 2024 года начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час.