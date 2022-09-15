"Газпром" изучит расширение завода СПГ на станции "Портовая"
"Газпром" и "Русхимальянс" изучат расширение комплекса СПГ в районе станции "Портовая"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — ПРАЙМ. "Газпром", "Русхимальянс" и "Газпром Линде Инжиниринг" проработают расширение комплекса по производству сжиженного природного газа в районе станции "Портовая" на дополнительный объем до 2 миллионов тонн, сообщил российский холдинг.
"Газпром", "Русхимальянс" и "Газпром Линде Инжиниринг" подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны проработают перспективы расширения комплекса по производству, хранению и отгрузку СПГ в районе компрессорной станции "Портовая", — говорится в сообщении "Газпрома", опубликованном в официальном Telegram-канале компании.
Уточняется, что будет изучена возможность строительства дополнительной технологической линии мощностью до 2 миллионов тонн СПГ в год с использованием отечественных технологий и оборудования.
https://1prime.ru/energy/20220915/838126603.html
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