С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — ПРАЙМ. "Газпром", "Русхимальянс" и "Газпром Линде Инжиниринг" проработают расширение комплекса по производству сжиженного природного газа в районе станции "Портовая" на дополнительный объем до 2 миллионов тонн, сообщил российский холдинг. В "Газпроме" заявили о появлении европейской премии на СПГ

"Газпром", "Русхимальянс" и "Газпром Линде Инжиниринг" подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны проработают перспективы расширения комплекса по производству, хранению и отгрузку СПГ в районе компрессорной станции "Портовая", — говорится в сообщении "Газпрома", опубликованном в официальном Telegram-канале компании.

Уточняется, что будет изучена возможность строительства дополнительной технологической линии мощностью до 2 миллионов тонн СПГ в год с использованием отечественных технологий и оборудования.