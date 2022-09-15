"Газпром" почти завершил проработку газопровода через Монголию в Китай
Путин заявил, что "Газпром" близок к завершению проработки газопровода через Монголию в Китай
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САМАРКАНД, 15 сен — ПРАЙМ. "Газпром" завершает проработку деталей проекта строительства газопровода "Союз Восток", сообщил президент России Владимир Путин на саммите РФ-КНР-Монголия.
"В настоящее время "Газпром" завершает проработку деталей проекта с китайской и монгольской сторонами", — сказал Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
Путин отметил, что также имеются хорошие возможности для увеличения российских трансграничных поставок электричества в КНР и Монголию.
"По итогам текущего года прогнозируем, что рост энергопередач из России в ваши страны, уважаемые друзья, уже составит порядка 20% — до 5,2 миллиардов киловатт", — сказал российский лидер
https://1prime.ru/energy/20220915/838127131.html
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