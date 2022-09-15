САМАРКАНД, 15 сен — ПРАЙМ. "Газпром" завершает проработку деталей проекта строительства газопровода "Союз Восток", сообщил президент России Владимир Путин на саммите РФ-КНР-Монголия. Путин призвал поощрять сотрудничество бизнеса России, Китая и Монголии

"В настоящее время "Газпром" завершает проработку деталей проекта с китайской и монгольской сторонами", — сказал Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

Путин отметил, что также имеются хорошие возможности для увеличения российских трансграничных поставок электричества в КНР и Монголию.

"По итогам текущего года прогнозируем, что рост энергопередач из России в ваши страны, уважаемые друзья, уже составит порядка 20% — до 5,2 миллиардов киловатт", — сказал российский лидер