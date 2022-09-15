МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Испанцам следует принести в жертву рождественское освещение в сложившейся экономической ситуации, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Мне кажется, что идея с рождественскими огнями хорошая. Один из способов продемонстрировать солидарность… — это пойти на небольшую жертву," — сказал он в интервью радиостанции Onda Cero.
Боррель, комментируя возникшую в Испании по поводу украшений полемику, а также сильное освещение европейских городов, отметил, что "западные общества живут в великолепной ситуации с энергопотреблением", поэтому "необходимо больше выключать уличные фонари".
Кроме того, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности добавил, что ключевой задачей Европы остается достижение независимости от российских энергоресурсов.
https://1prime.ru/energy/20220915/838129063.html
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