МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Испанцам следует принести в жертву рождественское освещение в сложившейся экономической ситуации, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Исследование показало, что 92 процента итальянцев намерены экономить

"Мне кажется, что идея с рождественскими огнями хорошая. Один из способов продемонстрировать солидарность… — это пойти на небольшую жертву," — сказал он в интервью радиостанции Onda Cero.

Боррель, комментируя возникшую в Испании по поводу украшений полемику, а также сильное освещение европейских городов, отметил, что "западные общества живут в великолепной ситуации с энергопотреблением", поэтому "необходимо больше выключать уличные фонари".

Кроме того, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности добавил, что ключевой задачей Европы остается достижение независимости от российских энергоресурсов.